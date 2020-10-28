Taksim'de çaycı kadınların kavgası kameralara böyle yansıdı!

Taksim'de henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü çaycı işiyle uğraşan kadınlar bir anda birbirlerine girdi. Durmu fark eden Taksim Meydanındaki görevli güven timleri olaya müdahale ederken kadınlar uzun uğraşlar sonucu güçlükle ayrıldı. O anlar ise kameralara saniye saniye kaydedildi.