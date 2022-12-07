Taksim'de dehşet veren kaza! Ünlü oyuncu aracıyla kaldırımda yürüyen yayaların arasına daldı!

Oyuncu Ayten Soykök, aracıyla seyir halindeyken direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonrası kaldırımında yürüyen yayalara çarptı.

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Taksim'de dehşet veren kaza! Ünlü oyuncu aracıyla kaldırımda yürüyen yayaların arasına daldı!

Taksim’de Aziz dizisinin Handan'ı oyuncu Ayten Soykök, aracının direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yayaların arasında daldı. Dehşet anları kameralara yansırken, yolda yürüyen nişanlı çiftten biri ve son anda aracın üstüne zıplayan bir adam yaralandı. Kafeteryanın önündeki birkaç kişi ve yaralanan kadının nişanlısı ise ölümden kıl payı kurtuldu.

Taksim'de dehşet veren kaza! Ünlü oyuncu aracıyla kaldırımda yürüyen yayaların arasına daldı!

ARAÇ KALDIRIMIN ÜZERİNE ÇIKTI

Olay, dün saat 12.30 sıralarında Beyoğlu Taksim Kuloğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ünlü oyuncu Ayten Soykök (50), 34 BPK 601 plakalı otomobiliyle semtin sokaklarında seyretmeye başladı. Ara sokaktan caddeye dönüş yapan Soykök, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç cadde üzerindeki kaldırım aşarak yolda yürüyenlerin arasına daldı. Araç kafeteryaya çarparak durabilirken, kaza sonucu nişanlısıyla yolda yürüyen diyetisyen Yaren Kuzgun bacağından ve elinden, aracın önündeki bir adam ise vücudunun çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı. Kafeteryanın önündeki birkaç kişi ve yaralanan kadının nişanlısı ise ölümden an anda kurtuldu.

Taksim'de dehşet veren kaza! Ünlü oyuncu aracıyla kaldırımda yürüyen yayaların arasına daldı!

OYUNCU GÖZALTINA ALINDI

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Yaren Kuzgun’u yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı. Aracın önüne zıplayarak hafif yaralı kurtulan adam ise ayakta tedavisinin yapılmasının ardından taburcu edildi. Öte yandan polis ekipleri de kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tutarken, otomobil ise çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü. Olayla ilgili gözaltına alınan ünlü oyuncu Ayten Soykök, ifadesinin alınması ve “taksirle yaralama” suçundan adli işlem yapılmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Taksim'de dehşet veren kaza! Ünlü oyuncu aracıyla kaldırımda yürüyen yayaların arasına daldı!

"KILPAYI KURTULDUM"

Kazadan kılpayı kurtulan Dilan Su Köknaroğlu, “Yan dükkandan çıkıp buraya sipariş vermeye geliyordum. Çıktığım anda arkamda bir gürültü duydum. Arkamı döndüğüm de arabanın bize geldiğini gördüm. Ondan sonra kendimi bu dükkana attım, kılpayı kurtuldum. Benim arkamdaki beyefendide arabanın üzerine atlayıp kendini yere atıp kurtuldu. Onda da büyük bir ihtimal hasar vardır diye tahmin ediyorum. Arabanın sürücüsü Ayten Soykök’müş ve oyuncuymuş. Bende panik halindeydim ama yardımcı olmaya da çalıştılar. Sonra biz polisi çağırdık. Polis ekipleri ve ambulans geldi ve yardımcı oldular. Yoldan nişanlısıyla geçen hanımefendiye ve ön tarafındaki beyefendiye çarptı. Durumları genel olarak iyiydi. Öndeki adam ayakta tedavi oldu. Diğer kadın ise hastaneye kaldırıldı." dedi.

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