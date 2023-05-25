Taksim’de dilenci operasyonu yapıldı, çok sayıda çocuk dilenci yakalandı

Taksim ve İstiklal caddesinde çocuk ve bebekleri kullanarak vicdan sömürüsü yapan dilencilere yönelik operasyon yapıldı.

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Taksim’de dilenci operasyonu yapıldı, çok sayıda çocuk dilenci yakalandı

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde dilencilere yönelik operasyon yapıldı. Aralarında küçük çocuklarında bulunduğu dilenciler yakalanarak zabıta araçlarına bindirilirken, kendilerini çeken basın mensuplarına tepki gösterdiler.

Beyoğlu Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde gelen turistleri rahatsız ettiği görülen dilencilere zabıta ekipleri operasyon düzenlendi. Özellikle küçük çocuk ve bebekleri kullanarak dilencilik yaptığı görülen kişiler yakalanarak zabıta araçlarına bindirildi.

Taksim’de dilenci operasyonu yapıldı, çok sayıda çocuk dilenci yakalandı

TURİSTLERİ RAHATSIZ EDİYORLAR

Taksim Meydanı'nda esnaf olan Hayrettin Taş yaptığı açıklamada, "Ağabey sabah saat 7'de buradalar. 7'de geliyorlar. Yabancı müşterileri rahatsız ediyorlar. Bizden önde geliyorlar. Para dileniyorlar, ekmek dileniyorlar. Bu kadar da olmaz ki. Baksana her tarafta geziyorlar" ifadelerini kullandı.

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