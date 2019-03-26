Taksim’de engelliler yine mağdur, üçüncü kez çaldılar

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde Taksim Meydanı'na engelli bireylerin akülü sandalyelerini şarj etmeleri için konulan şarj istasyonunun kablo uçlarında bulunan soketler, üçüncü kez çalındı. Yaşanan hırsızlık nedeniyle şarj istasyonuna akülü sandalye araçlarını şarj etmek için gelen engelliler mağdur oldu, akülü sandalyelerini şarj edemeden geri gitti.

İstanbul Beyoğlu Taksim Meydanı'nda bulunan ve engelli bireylerin akülü sandalyelerini şarj etmeleri için konulan şarj istasyonunun kablo uçlarında bulunan soketler, üçüncü kez çalındı. Akülü sandalye araçlarını şarj etmek için gelen engelli vatandaşlar, sandalyelerini şarj edemeden geri gitti. Mağdur olan vatandaşlar karşılaşılan duruma tepki göstererek, istasyona kamera takılmasını istedi.

İstiklal Caddesi girişi Nostaljik Tramvay durağına yapılan "Akülü Sandalye Şarj İstasyonu'nun kablo uçlarında bulunan soketler, üçüncü kez hırsızların hedefi oldu.

İstasyona gelen ve sandalyesini şarj etmeden geri giden Mehmet Söğütçü, "Görüyorsunuz kabloların ucu yoktur. Şarj edemiyoruz şu anda. Sandalyemin şarjı bitmek üzeredir. Bunları niçin yapıyorlar bilemiyorum ama herhalde bizim gibi insanlar hor görüyorlar. Diyecek bir kelime bulamıyorum. Yardımcı olmak istemiyorlar mı acaba? Arabamın şarjı yoktu, şarja takacağım, takamıyorum" dedi.

İstasyonun çevresine kamera takılmasını istediklerini dile getiren Söğütçü, "Yetkililer buraya bir kamera koymaları lazım. Yapan kişi yakalanır, kamera ile iş biter. Her sağlam bir birey, bizim gibi bir engelli adayıdır. Lütfen bu işlerden vazgeçelim" diye konuştu.

Kaynak: İHA