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  3. Taksim'de iki grup arasında bıçaklı kavga!

Taksim'de iki grup arasında bıçaklı kavga!

Taksim Meydan'da iki yabancı grup arasında çıkan bıçaklı kavgada şahıslardan biri bacağına aldığı bıçak darbesi ile yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri yaralı kişiyi ambulansla hastaneye kaldırırken bıçaklayan şüpheli ise olay yerinde yakalandı.

Taksim'de iki grup arasında bıçaklı kavga!

Taksim Meydanı’nda yaşanan olayda yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle bir kişi karşı gruptaki diğer kişiyi bacağından bıçakladı. ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri bıçaklı saldırganı olay yerinde kıskıvrak yakalarken yaralı da gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Taksim Meydanı’nda gece saat 04.00 sıralarında meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre yabancı uyruklu iki grup arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada taraflardan biri diğer gruptan bir şahsı bacağından bıçakladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıya ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Ambulansa bindirilen yaralı çevre hastaneye kaldırıldı.

Taksim'de iki grup arasında bıçaklı kavga!

ŞÜPHELİ OLAY YERİNDE YAKALANDI

Olay yerine gelen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri yaptıkları çalışmada şüpheliyi Taksim Meydanı’nda kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere Emniyet’e götürüldü.

Taksim'de iki grup arasında bıçaklı kavga!

Okan Gül
Video Editörü


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