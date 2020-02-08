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Taksim’de kar manzaraları

İstanbul'da etkisini gösteren kar yağışında Taksim Meydanı'nda bulunan vatandaşlar fotoğraf çekmek için cep telefonlarına sarıldı.

Taksim’de kar manzaraları

İstanbul'da etkisini gösteren kar yağışında Taksim Meydanı'nda bulunan vatandaşlar fotoğraf çekmek için cep telefonlarına sarıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı gün içerisinde de zaman zaman etkisini gösterdi. Kentin yüksek bölgeleri beyaza bürünürken, kent merkezinde bazı noktalarda ise kartpostallık görüntüler oluştu. Kar yağışı yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan Taksim Meydanında etkili oldu. Yağış sırasında vatandaşlar cep telefonlarını eline alarak kar yağışını kaydederek fotoğraf çekti.

Kaynak: İHA




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