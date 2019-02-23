Taksim’de kar şiddetini arttırdı, vatandaşlar telefonlarına sarıldı
Taksim'de kar yağışı şiddetini arttırdı. Vatandaşlar kar manzarası eşliğinde fotoğraf çekmek için telefonlarına sarıldı.
Taksim'de kar yağışı şiddetini arttırdı. Vatandaşlar kar manzarası eşliğinde fotoğraf çekmek için telefonlarına sarıldı.
İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı şiddetini arttırdı. Taksim'de de etkili olan kar yağışı vatandaşları sevindirdi. Vatandaşlar kar manzarası eşliğinde fotoğraf çekmek için telefonlarına sarıldı. Bir anda beyaza bürünen Taksim Meydanı'nda seyrine doyumsuz bir manzara oluştu.
Kaynak: İHA
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