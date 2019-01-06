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Taksim’de kar yağışı başladı, vatandaşlar telefona sarıldı

Taksim'de kar yağışı başladı. Vatandaşlar kar manzarasında fotoğraf çekmek için telefonlarına sarıldı.

Taksim’de kar yağışı başladı, vatandaşlar telefona sarıldı

Taksim'de kar yağışı başladı. Vatandaşlar kar manzarasında fotoğraf çekmek için telefonlarına sarıldı.

İstanbul'da kar yağışı etkili olamaya başladı. Avrupa Yakası'nda kentin yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı kısa sürede kent geneline yayıldı. Taksim Meydanı'nda etkili olan kar yağışı vatandaşları sevindirdi. Vatandaşlar kar manzarasında fotoğraf çekmek için telefonlarına sarıldı.

Kaynak: İHA

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