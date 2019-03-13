Taksim'de Otelde korkunç olay: 1 ölü, 1 ağır yaralı (1)

TAKSİM'de bulunan bir otelin 8'inci katından merdiven boşluğuna düşen iki kişiden biri öldü.

Taksim Meydanı'nda bulunan oteldeki olay saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Otelin 8'inci katından 2 kişi henüz bilinmeyen nedenle merdiven boşluğuna düştü. Otel çalışanlarının bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis sevk edildi. Sağlık ekipleri, düşen kişilerden birinin hayatını kaybettiğini belirledi. Alman uyruklu olduğu öğrenilen kadın ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili polisin incelemesi sürüyor.

(FOTOĞRAF)

DHA