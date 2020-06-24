Taksim’de polis ekiplerinden şok “dar alan uygulaması”

Taksim'de çok sayıda polis ekibi tarafından "dar alan uygulaması" gerçekleştirildi. Uygulamada taksinin içerisinde maskesiz yolculuk yapan gence 900 lira para cezası kesildi. Ceza kesilen genç, "Çekilen aracımızı almaya gidiyorduk" diyerek polise tepki gösterdi. Şüphe üzerine durdurulan lüks bir otomobili de didik didik arayan polis, 1 kutu mermi ele geçirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, saat 11.00 sıralarında 39 ilçede şok "dar alan uygulaması" gerçekleştirdi. Beyoğlu Taksim Meydanı'nda da uygulama yapan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, araçları durdurarak vatandaşların üstlerini aradı. Vatandaşların Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgularını yapan polis, çevrede de otomatik silahlarla önlem aldı. Taksim'de adeta kuş uçurtmayan polis ekipleri uygulama esnasında seyir halinde olan bir taksinin içerisindeki vatandaşın maske takmadığını fark etti. Bunun üzerine taksiyi durduran polis gence, "Umumi Hıfzısıhha Kanununa Muhalefet" suçundan 900 lira idari para cezası uyguladı. Cezayı duyan genç polise, "Çekilen aracımızı almaya gidiyorduk, anlayışlı olan ceza kesmeyin" diyerek tepki gösterdi. Ancak polis yasağa uymadığını gerekçesiyle gencin itirazını kabul etmedi. Ceza kesilen genç ardından meydandan uzaklaştı.

Bagajın gizli bölmesinden 1 kutu mermi çıktı

Uygulamaya devam eden polis, şüphe üzerine lüks bir otomobili durdurdu. Otomobili didik didik arayan polis, bagajın gizli bölmesinde 1 kutu mermi ele geçirdi. Mermilerin bulunmasının ardından polis, otomobilin motor bölümü dahil olmak üzere her tarafından detaylı arama gerçekleştirdi. Aramaların ardından şahıs polis ekipleri tarafından adli ve idari işlemleri yapılmak üzere Taksim Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Öte yandan uygulamanın yapıldığı cadde üzerinde sür'atli bir şekilde motosiklet kullandığı iddia edilen bir sürücü ise polis ekipleri tarafından durduruldu. Dikkati üzerine ölümden döndüğü öğrenilen polis gence, bin 228 lira idari para cezası kesti.

Uygulamaların saat 21.00'e kadar devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: İHA