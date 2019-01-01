Taksim’de selfie bahanesiyle turistlere taciz girişimi

Taksim Meydanı'nda yeni yıla dakikalar kala 2 turiste yönelik taciz girişimi yaşandı. Selfie çekmek bahanesiyle etraflarını saran kalabalığı görünce neye uğradığını şaşıran turistlerin imdadına Güven Timleri yetişti.

Taksim Meydanı'nda yılbaşına dakikalar kala 2 turiste yönelik taciz girişimi yaşandı. İlginç kıyafetleriyle dikkat çeken 2 kadın turistle selfie çekmek istediklerini öne süren kişiler kadınların etrafını sardı. Bir anda etrafını saran kalabalığı görünce neye uğradığını şaşıran turistlerin imdadına Güven Timleri yetişti. Turistler ne olduğunu anlamaya çalışırken Güven Timleri kalabalığı dağıttı.

Kaynak: İHA