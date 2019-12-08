Taksim’de sözlü tacize gözaltı

Taksim Meydanında Suriyeli kız çocuklarına sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Beyoğlu Taksim Gezi Parkında yaşandı. İddiaya göre, Pakistan uyruklu S.S., bir süre takip ettiği Suriyeli kız çocuklarına sözlü tacizde bulundu. Küçük kızlar korkarak olay yerinden uzaklaştı ve durumu abilerine anlattı. Bunun üzerine çocuklar, Taksim'deki güvenlik noktasına koşarak güven timlerinden yardım istedi. Yaşları küçük kızların ve kardeşlerinin şikayeti üzerine polis ekipleri, şahsı yakaladı ve gözaltına aldı. Zanlı Taksim Polis Merkezine götürdü.

Olayı anlatan kız çocuklarını abileri, "Bizden çakmak istedi, biz de "yok" dedik. Sonra biz oturuyorduk, kızlara "gel gel" diyordu. Biz sonra kızları bir yere saldık, takip etti. Biz de hemen güvenlik abilere söyledik" dedi.

Polis merkezine götürülen şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA