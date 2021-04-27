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  3. Taksim’de tekmeli yumruklu kavga! Turist ve satıcılar para yüzünden birbirine girdi

Taksim’de tekmeli yumruklu kavga! Turist ve satıcılar para yüzünden birbirine girdi

Taksim Meydanı'nda turistler ile satıcılar arasında eksik para kavgası çıktı. Çıkan kavgada tekme ve yumruklar konuşurken, olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Taksim Meydanı'nda hareketli anlar yaşandı. Turistler ile satıcılar arasında eksik para yüzünden kavga çıktı. Kavgada kadın ve erkekler birbirine girerken olay kameralara yansıdı.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Taksim Meydanı'nda gerçekleşti. Bir grup turist alış veriş yaptığı satıcı ile fiyat konusunda anlaşamayınca aralarında kavga çıktı. Kavgada kadın ve erkeklerin birbirine tekmeler ve yumruklar salladığı kameraya yansıdı. Olaya çevre satıcılardan da destek geldi. Polisin olaya müdahalesi ile kavga sona erdi.

 

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

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