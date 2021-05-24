Taksim'de yok artık dedirten görüntüler! Faslı turist gözaltına alınmamak için soyundu İstanbul Taksim Meydanı’nda erkek arkadaş için kavga eden Faslı 2 kadın turistten biri, polis tarafından gözaltına alınmak istenince çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında soyundu.

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Taksim'de meydana gelen olayda ilginç görüntüler kaydedildi. Kalabalığın ortasında birbirlerine saldıran iki Faslı 2 kadın turist, gözaltına alınmamak için soyundu. ERKEK ARDAŞ YÜZÜNDEN BİRBİRLERİNE SALDIRDILAR Erkek arkadaş meselesinden çıktığı öğrenilen tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İki kadın birbirlerinin saç saça baş başa kavga etmeye çalıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri öfkeli iki kadını ayırmakta zorluk yaşadı. Olay sonrasında polis ekipleri kadınları göz altına almak istedi. Ancak polis merkezine gitmek istemeyen kadın polise direnmeye çalıştı. Başarılı olamayacağı anlayan Faslı turist çareyi soyunmakta buldu. Polis ekiplerinin iknası ile giyinen kadın, gözaltına alındı. Taksımsoyunmafazlı turist