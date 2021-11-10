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  3. Taksim'deki 10 Kasım töreninde CHP'lilere protesto şoku! "Sizin gibi CHP lilere yazıklar olsun bir Atatürk ismini söyleyemiyorsunuz, Ben de CHP'liyim sizden utanıyorum"

Taksim'deki 10 Kasım töreninde CHP'lilere protesto şoku! "Sizin gibi CHP lilere yazıklar olsun bir Atatürk ismini söyleyemiyorsunuz, Ben de CHP'liyim sizden utanıyorum"

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 83. Yılında Taksim Cumhuriyet Anıtında tören düzenlendi. Saygı duruşundan sonra bir vatandaş CHP’lilere yönelik protesto gerçekleştirdi. Tören bitimi alanda fotoğraf çektiren CHP’lilere, “Yazıklar olsun CHP’lilere Atatürk dahi diyemiyorsunuz PKK ile işbirliği yapıyorsunuz “ dedi.

Taksim'deki 10 Kasım töreninde CHP'lilere protesto şoku! "Sizin gibi CHP lilere yazıklar olsun bir Atatürk ismini söyleyemiyorsunuz, Ben de CHP'liyim sizden utanıyorum"

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 83'üncü yıldönümü nedeniyle Taksim Cumhuriyet Anıtında tören düzenlendi.

Törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Kemal Yeni ve İstanbul Büyük şehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Parti İl Başkanları Belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Taksim'deki 10 Kasım töreninde CHP'lilere protesto şoku! Sizin gibi CHP lilere yazıklar olsun bir Atatürk ismini söyleyemiyorsunuz, Ben de CHP liyim sizden utanıyorum

TAKSİM CUMHURİYET ANITINDA TÖREN DÜZENLENDİ

Atatürk anıtına çelenk bırakılmasının ardından saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla herkes saygı duruşuna geçti. Otomobillerinin içinden inen vatandaşlar da çalan sirenle saygı duruşuna eşlik etti. Taksim Meydanı'ndaki dev Türk bayrağı da yarıya indirildi.

Taksim'deki 10 Kasım töreninde CHP'lilere protesto şoku! Sizin gibi CHP lilere yazıklar olsun bir Atatürk ismini söyleyemiyorsunuz, Ben de CHP liyim sizden utanıyorum

TÖREN SONRASI BİR VATANDAŞ CHP'LİLERİ PROTESTO ETTİ

Taksim cumhuriyet anıtına düzenlenen 10 Kasım Atatürk'ü anma saygı duruşu sonrası protokol dağılıp CHP lilerin fotoğraf çektirdiği sırada bir vatandaş, "Sizin gibi CHP lilere yazıklar olsun bir Atatürk'ü ismini söyleyemiyorsunuz. Hiçbiriniz Atatürk diyemiyorsunuz. Hainsiniz PKK ile işbirliği yapıyorsunuz. Ben de CHP liyim sizden utanıyorum" diyerek bağırdı. Ardından polisler şahısın koluna girerek alandan uzaklaştırdı.

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