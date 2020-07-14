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  3. Taksim'deki meydan kavgasında yumruk ve tekmeler havada uçuştu!

Taksim'deki meydan kavgasında yumruk ve tekmeler havada uçuştu!

Taksim Meydanı'nda henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü iki grup arasında kavga çıktı. Sosyal mesafenin ve maske kuralının hiçe sayıldığı kavga, cep telefonu kamerasına anbean kaydedildi.

Geçtiğimiz günlerde henüz belirlenemeyen nedenlerden ötürü Taksim'de iki grup arasında kavga çıktı. Vatandaşların araya girip ayıramadığı kavgada tekme ve yumrukların ardı arkası kesilmedi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına kaydedildi.

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14 Temmuz 2020 Salı 12:30

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