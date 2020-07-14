Taksim'deki meydan kavgasında yumruk ve tekmeler havada uçuştu!

Taksim Meydanı'nda henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü iki grup arasında kavga çıktı. Sosyal mesafenin ve maske kuralının hiçe sayıldığı kavga, cep telefonu kamerasına anbean kaydedildi.