Taksim’deki terör saldırısında yeni gelişme! 5 şüpheli daha adliyeye sevk edildi

Beyoğlu Taksim'de gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin gözaltına alınan 5 kişi daha emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Beyoğlu'ndaki bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi de yaralanmıştı. 59 kişinin gözaltına alındığı terör saldırısına ilişkin bombacı kadın Ahlam Albashir'in de aralarında bulunduğu 19 kişi tutuklanmıştı. Saldırıyla ilgili gözaltına alınan 5 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.