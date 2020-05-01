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Taksim'e çıkmak isteyen grup gözaltına alındı

İstanbul'da sokağa çıkma yasağına rağmen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününü kutlamak için izinsiz olarak Taksim Meydanı'na çıkmak isteyen grup üyeleri gözaltına alındı.

Taksim'e çıkmak isteyen grup gözaltına alındı

İstanbul'da sokağa çıkma yasağına rağmen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününü kutlamak için izinsiz olarak Taksim Meydanı'na çıkmak isteyen grup üyeleri gözaltına alındı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle yasağa rağmen izinsiz olarak Taksim Meydanı'na çıkmak isteyen 6 kişilik bir grup slogan atmaya başladı. Bunu gören ekipler grubu gözaltına alındı. Gözaltına alınan gruplar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

(FOTOĞRAF)

Kaynak: DHA




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