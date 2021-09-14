Taksimetrelerdeki yeni tarife 20 gün önceden yüklenebilecek!

Taksimetre Muayene Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlandı ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konuldu.

Taksimetrelerde yeni tarifeye geçiş süreçlerinde hem taksici esnafının bir an önce yeni tarifeye geçmek istemesi hem de ilgili belediyeler ve odaların organizasyonların işlemleri kısa vadeye sıkıştırması nedeniyle uzun kuyruklar oluşuyordu. 20 güne yayılan yeni dönemde bunun önüne geçmek hedefleniyor.

Bu nedenden ötürü Bakanlık tarafından taksimetrelere önceden tarife yüklenebilmesi amacıyla üretici ve ithalatçılarla görüşülerek teknik çalışmalar gerçekleştirildi. Riskler ve güvenlik önlemleri baz alınarak ilgili yönetmeliğin içeriğinde bir takım değişiklikler yapıldı.

UZUN KUYRUKLARIN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Yapılan değişiklik ile özellikle taksi sayısı yüksek illerde taksimetrelere yeni tarifelerin yüklenmesi sırasında oluşacak uzun kuyrukların önüne geçilmeye çalışılıyor.

Yeni tarifenin geçerlilik süresi gününe kadar tarife ayarlarına müdahale edilememesi kelebek mühür veya sticker ile koruma altına alınarak sağlanacak.

İlgili belediyeler ve odaların tarife açıklama sürecinde kurallara uyması durumunda daha önce yaşanan olumsuzlukların bu defa yaşanmayacağı belirtiliyor.