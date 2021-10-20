Taksirat ne demek, TDK'ya göre Taksirat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Taksirat ne demek? Taksirat TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi taksirat kelimesi. Peki taksirat ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre taksirat nedir, taksirat kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TAKSİRAT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Taksirat kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Taksirat kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre taksirat kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kusurlar, suçlar



TAKSİRAT CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- İnsan gene kendi taksiratı yüzünden normal ömrünü yaşayamaz oldu.

