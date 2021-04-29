İsmail Baban tarafını seçti: Hiç kimse sizden değerli değilLiglerde play-off müsabaka tarihleri belli oldu!Son dakika | Galatasaray'da bir koronavirüs vakası daha!Son dakika | İçişleri'nden "Tam Zamanlı Sokağa Çıkma Kısıtlaması" açıklamasıSurvivor 2021 ödül oyununu hangi takım kazandı? 29 Nisan PerşembeBir Zamanlar Çukurova 94. bölüm full, tek parça izle |Bir Zamanlar Çukurova son bölüm Atv canlı izleMucize Doktor 60. bölüm full, tek parça izle |Mucize Doktor son bölüm Fox TV canlı izleSüper Loto çekiliş sonucu sorgulama 29 Nisan 2021 PerşembeAlev Alev 25. bölüm full, tek parça izle |Alev Alev son bölüm Show TV canlı izleOkat isminin anlamı nedir, Okat ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
İstanbul19 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Taksisi çekiciden düşen sürücü çılgına döndü

Taksisi çekiciden düşen sürücü çılgına döndü

Taksim Meydanı'nda polisin trafikten men ettiği taksi çekicinden düşerek ağır hasar görmesi sonucunda sürücü adeta çılgına döndü.

Taksisi çekiciden düşen sürücü çılgına döndü

Beyoğlu Taksim Sıraselviler Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, trafik polisleri durdurdukları taksiyi evrak eksikliği nedeniyle trafikten men etti. Ardından gelen çekici taksiyi araca almak istedi ancak o esnada taksi çekicinden düştü. Kaza nedeniyle taksinin ön tarafında ağır hasar oluştu. Taksiyi düşüren çekici üstündeki diğer taksi ile yoluna davam ederken, olayı duyup gelen taksinin sürücüsü aracını o halde görünce adeta çılgına döndü.

"ARABAMI SAPA SAĞLAM VERDİM, PARAMPARÇA ALDIM"

Aracı ağır hasar alan taksi şoförü Kenan Öztürk, polislere "Arabamı sapa sağlam verdim, ben zaten mağdurum. Aracım bir ay önce yine bağlandı, bugün yine bağlandı, şimdi geliyorum aracım paramparça, nasıl bu hale geldi" diye sorarken, polisler ise hasarın karşılanacak deyip onu teselli etmeye çalıştı. Öztürk, Aracımı bağladılar çekici çekerken düşürmüşler. Geçen ay güvenlik kamerası bozuk diye bağladılar, bu sefer de galiba aynı sebepten bağladılar. Böyle bir şey yok, Belediye Başkanı var ya o bize takmış taksicilere. Arabayı sapasağlam veriyorum neden böyle alıyorum ben onu anlamıyorum" diye konuştu.

Yol ortasında kalan taksi daha sonra gelen başka bir çekici ile alınarak götürüldü.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Taksisi çekiciden düşen sürücü çılgına döndü

Taksisi çekiciden düşen sürücü çılgına döndü

Taksisi çekiciden düşen sürücü çılgına döndü

Taksisi çekiciden düşen sürücü çılgına döndü

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT