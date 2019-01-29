"Taksit düzenlemesinin uzatılması ekonomiyi canlandıracak"

Mobil Telekomünikasyon Operatörleri Derneği (m-TOD) Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Terzioğlu, cep telefonu taksit düzenlemesinin uzatılmasının, ekonomideki canlılığı sürdüreceğini vurguladı.

Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke Ve Kurallar Hakkında Yönetmelik Kasım 2018 tarihinde değiştirildi. Yapılan değişikliğe göre, Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin 12/B maddesinde yer alan "cep telefonu, tablet ve bilgisayar alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi 6 ayı aşamaz" ibaresi "tablet ve bilgisayar alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi 6 ayı, fiyatı 3 bin 500 Türk lirasına kadar olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi 12 ayı, fiyatı 3 bin 500 Türk lirasının üzerinde olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi 6 ayı aşamaz" şeklinde yeniden düzenlenmişti. Bununla beraber, "12/B maddesinin ikinci fıkrasında fiyatı üç bin beş yüz Türk lirasının üzerinde olan cep telefonu satışlarında altı ay olan taksitlendirme süresi 31.1.2019 tarihine kadar 12 ay olarak uygulanır" geçici maddesi eklenerek tüm cep telefonları satışlarında 31.1.2019 tarihine kadar 12 ay taksitli yapıya geçilmişti.

Mobil Telekomünikasyon Operatörleri Derneği (m- TOD) Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Terzioğlu, "Ticaret Bakanlığı'nın söz konusu düzenlemesi sektörde istihdam azalmasının önüne geçerek yeniden canlanmayı da beraberinde getirdi. Mobil iletişim sektöründeki sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla diğer sektörlerde olduğu gibi, taksit düzenlemesinin en azından 2019 yıl sonuna kadar devam etmesini arzuluyoruz" dedi.

Kaynak: İHA