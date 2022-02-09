Taksonomi ne demek, TDK'ya göre Taksonomi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Taksonomi ne demek? Taksonomi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi taksonomi kelimesi. Peki taksonomi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre taksonomi nedir, taksonomi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TAKSONOMİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Taksonomi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Taksonomi kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre taksonomi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Sınıflandırılma ve bu sınıflandırmada kullanılan kurallar bütünü

