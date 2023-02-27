Takuji Yonemoto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Takuji Yonemoto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Takuji Yonemoto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Takuji Yonemoto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Takuji Yonemoto 3 Aralık 1990 tarihinde Itami, Hyogo şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 米本 拓司 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Takuji Yonemoto Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Roberto Tukada yapmaktadır. Takuji Yonemoto, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nagoya Grampus futbol takımında oynamaktadır. Nagoya Grampus takımına 11 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Takuji Yonemoto'nin Nagoya Grampus ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Takuji Yonemoto Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Takuji Yonemoto isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Takuji Yonemoto Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Takuji Yonemoto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Mayıs 2008 yılında Vissel Kobe

31 Ocak 2009 yılında Itami HS

1 Şubat 2009 yılında FC Tokyo

11 Ocak 2019 yılında Nagoya Grampus

1 Şubat 2022 yılında Shonan Bellmare

31 Ocak 2023 yılında Nagoya Grampus

Takuji Yonemoto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Takuji Yonemoto şuan Nagoya Grampus takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Takuji Yonemoto Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Mizuho SC (1997-2002), Itami FC (2003-2005), Itami High School (2006-2008)

Japonya takımında 17 numaralı formasıyla 6 Ocak 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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