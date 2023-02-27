Takuma Ominami kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Takuma Ominami Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Takuma Ominami adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Takuma Ominami Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Takuma Ominami 13 Aralık 1997 tarihinde Kariya, Aichi şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 大南 拓磨 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Takuma Ominami Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini R4SE yapmaktadır. Takuma Ominami, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kawasaki Frontale futbol takımında oynamaktadır. Kawasaki Frontale takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Takuma Ominami'nin Kawasaki Frontale ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Takuma Ominami Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Takuma Ominami isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Takuma Ominami Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Takuma Ominami futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2016 yılında Júbilo Iwata

4 Ocak 2020 yılında Kashiwa Reysol

9 Ocak 2023 yılında Kawasaki Front.

Takuma Ominami Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Takuma Ominami şuan Kawasaki Frontale takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Takuma Ominami Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Japonya takımında 24 numaralı formasıyla 19 Temmuz 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Japonya U23 takımında 5 numaralı formasıyla 16 Ağustos 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

Japonya A21 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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