Takumi Kamijima kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Takumi Kamijima Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Takumi Kamijima adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Takumi Kamijima Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Takumi Kamijima 5 Şubat 1997 tarihinde ---, Chiba şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 上島 拓巳 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Takumi Kamijima Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UDN SPORTS yapmaktadır. Takumi Kamijima, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Yokohama F. Marinos futbol takımında oynamaktadır. Yokohama F. Marinos takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Takumi Kamijima'nin Yokohama F. Marinos ile sözleşmesi 31 Ocak 2025 tarihinde bitmektedir.

Takumi Kamijima Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/takumikamijima/

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Takumi Kamijima Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Takumi Kamijima isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Takumi Kamijima Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Takumi Kamijima futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2015 yılında Chuo University

31 Temmuz 2018 yılında Kashiwa Reysol

31 Ocak 2019 yılında Chuo University

1 Şubat 2019 yılında Kashiwa Reysol

1 Şubat 2020 yılında Avispa Fukuoka

31 Ocak 2021 yılında Kashiwa Reysol

9 Ocak 2023 yılında Yokohama F. M.

Takumi Kamijima Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Takumi Kamijima şuan Yokohama F. Marinos takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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