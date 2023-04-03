Takumi Kanda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Takumi Kanda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Takumi Kanda kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Takumi Kanda ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.