Takumi Kanda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Takumi Kanda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Takumi Kanda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Takumi Kanda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Takumi Kanda 7 Nisan 2002 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 神田 拓海 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Takumi Kanda Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Kansai University futbol takımında oynamaktadır. Kansai University takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Takumi Kanda'nin Kansai University ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Takumi Kanda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Takumi Kanda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Şubat 2022 yılında Kansai Univ.
Takumi Kanda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Takumi Kanda şuan Kansai University takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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