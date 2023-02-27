Takumi Miyayoshi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Takumi Miyayoshi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Takumi Miyayoshi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Takumi Miyayoshi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Takumi Miyayoshi 7 Ağustos 1992 tarihinde ---, Shiga şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 宮吉 拓実 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Takumi Miyayoshi Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Footmedia yapmaktadır. Takumi Miyayoshi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kyoto Sanga futbol takımında oynamaktadır. Kyoto Sanga takımına 4 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Takumi Miyayoshi'nin Kyoto Sanga ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Takumi Miyayoshi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Takumi Miyayoshi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Takumi Miyayoshi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Takumi Miyayoshi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Ekim 2008 yılında Kyoto Sanga

6 Ağustos 2014 yılında Kataller Toyama

31 Ocak 2015 yılında Kyoto Sanga

6 Ocak 2016 yılında Sanf. Hiroshima

7 Ocak 2018 yılında H. C. Sapporo

4 Ocak 2019 yılında Kyoto Sanga

Takumi Miyayoshi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Takumi Miyayoshi şuan Kyoto Sanga takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Takumi Miyayoshi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kyoto Sanga FC Jr Yth (2005-2008), Kyoto Sanga FC Yth (2008)

Japonya U17 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 4 gol atmıştır.

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