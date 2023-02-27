Takumi Nagaishi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Takumi Nagaishi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Takumi Nagaishi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Takumi Nagaishi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Takumi Nagaishi 16 Şubat 1996 tarihinde ---, Fukuoka şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 永石 拓海 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Takumi Nagaishi Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Takumi Nagaishi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Avispa Fukuoka futbol takımında oynamaktadır. Avispa Fukuoka takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Takumi Nagaishi'nin Avispa Fukuoka ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Takumi Nagaishi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Takumi Nagaishi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Takumi Nagaishi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Takumi Nagaishi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2014 yılında Fukuoka Univ.

23 Temmuz 2015 yılında Sagan Tosu

31 Ocak 2016 yılında Fukuoka Univ.

26 Mayıs 2017 yılında Cerezo Osaka

31 Ocak 2018 yılında Fukuoka Univ.

1 Şubat 2018 yılında Cerezo Osaka

1 Şubat 2019 yılında Reno. Yamaguchi

31 Ocak 2020 yılında Cerezo Osaka

1 Şubat 2021 yılında Avispa Fukuoka

31 Ocak 2022 yılında Cerezo Osaka

1 Şubat 2022 yılında Avispa Fukuoka

Takumi Nagaishi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Takumi Nagaishi şuan Avispa Fukuoka takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Murushi FC (2002–2008), Kokufu Jr HS (2008–2011), Takagawa Gakuen HS (2011–2014), Fukuoka University (2014–2017)

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