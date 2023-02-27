Takumi Nakamura kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Takumi Nakamura Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Takumi Nakamura adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Takumi Nakamura Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Takumi Nakamura 16 Mart 2001 tarihinde ---, Oita şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 中村 拓海 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Takumi Nakamura Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JEB ENTERTAINMENT Co.,Ltd. yapmaktadır. Takumi Nakamura, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Yokohama FC futbol takımında oynamaktadır. Yokohama FC takımına 9 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Takumi Nakamura'nin Yokohama FC ile sözleşmesi 31 Ocak 2025 tarihinde bitmektedir.

Takumi Nakamura Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Takumi Nakamura isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Takumi Nakamura Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Takumi Nakamura futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2019 yılında FC Tokyo

9 Ocak 2022 yılında Yokohama FC

Takumi Nakamura Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Takumi Nakamura şuan Yokohama FC takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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