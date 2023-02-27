Takumi Tsuchiya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Takumi Tsuchiya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Takumi Tsuchiya adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Takumi Tsuchiya Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Takumi Tsuchiya 25 Ekim 2003 tarihinde ---, Tochigi şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 土屋 巧 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Takumi Tsuchiya Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Takumi Tsuchiya, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kashiwa Reysol futbol takımında oynamaktadır. Kashiwa Reysol takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Takumi Tsuchiya'nin Kashiwa Reysol ile sözleşmesi 31 Ocak 2025 tarihinde bitmektedir.

Takumi Tsuchiya Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Takumi Tsuchiya isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Takumi Tsuchiya Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Takumi Tsuchiya futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2022 yılında Kashiwa Reysol

Takumi Tsuchiya Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Takumi Tsuchiya şuan Kashiwa Reysol takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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