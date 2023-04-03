Takumi Wajima kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Takumi Wajima Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Takumi Wajima kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Takumi Wajima ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.