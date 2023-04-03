Takumi Wajima kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Takumi Wajima Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Takumi Wajima adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Takumi Wajima Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Takumi Wajima 23 Ağustos 2000 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 輪嶋 拓海 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Takumi Wajima Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Toin University of Yokohama futbol takımında oynamaktadır. Toin University of Yokohama takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Takumi Wajima'nin Toin University of Yokohama ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Takumi Wajima Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Takumi Wajima futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Şubat 2020 yılında Toin Univ. FC
1 Şubat 2022 yılında Toin Univ.
Takumi Wajima Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Takumi Wajima şuan Toin University of Yokohama takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.
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