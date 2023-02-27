Takumu Kawamura kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Takumu Kawamura Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Takumu Kawamura adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Takumu Kawamura Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Takumu Kawamura 28 Ağustos 1999 tarihinde Hiroshima, Hiroshima şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 川村 拓夢 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Takumu Kawamura Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Takumu Kawamura, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sanfrecce Hiroshima futbol takımında oynamaktadır. Sanfrecce Hiroshima takımına 1 Şubat 2018 tarihinde katılmıştır. Takumu Kawamura'nin Sanfrecce Hiroshima ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Takumu Kawamura Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Takumu Kawamura isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Takumu Kawamura Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Takumu Kawamura futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2018 yılında Sanf. Hiroshima

1 Şubat 2019 yılında Ehime FC

31 Ocak 2022 yılında Sanf. Hiroshima

Takumu Kawamura Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Takumu Kawamura şuan Sanfrecce Hiroshima takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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