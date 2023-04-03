Takumu Nakamura kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Takumu Nakamura Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Takumu Nakamura adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Takumu Nakamura Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Takumu Nakamura 1 Haziran 2004 tarihinde doğmuştur. 1,66 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 中村 拓夢 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Takumu Nakamura Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Kashiwa Reysol U18 futbol takımında oynamaktadır. Kashiwa Reysol U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Takumu Nakamura'nin Kashiwa Reysol U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Takumu Nakamura Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Takumu Nakamura Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Takumu Nakamura şuan Kashiwa Reysol U18 takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.
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