Takuro Kaneko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Takuro Kaneko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Takuro Kaneko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Takuro Kaneko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Takuro Kaneko 30 Temmuz 1997 tarihinde Ogawa, Saitama şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 金子 拓郎 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Takuro Kaneko Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NP&MR yapmaktadır. Takuro Kaneko, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hokkaido Consadole Sapporo futbol takımında oynamaktadır. Hokkaido Consadole Sapporo takımına 1 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Takuro Kaneko'nin Hokkaido Consadole Sapporo ile sözleşmesi 31 Ocak 2025 tarihinde bitmektedir.

Takuro Kaneko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Takuro Kaneko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 850 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 850 Bin € kadar çıkmıştır.

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Takuro Kaneko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Takuro Kaneko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2016 yılında Nihon Uni

8 Mart 2019 yılında H. C. Sapporo

31 Ocak 2020 yılında Nihon Uni

1 Şubat 2020 yılında H. C. Sapporo

Takuro Kaneko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Takuro Kaneko şuan Hokkaido Consadole Sapporo takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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