Takuto Hirakawa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Takuto Hirakawa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Takuto Hirakawa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Takuto Hirakawa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Takuto Hirakawa 23 Nisan 2003 tarihinde ---, Osaka şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 平川 拓斗 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Takuto Hirakawa Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global 11 yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Toin University of Yokohama futbol takımında oynamaktadır. Toin University of Yokohama takımına 1 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Takuto Hirakawa'nin Toin University of Yokohama ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Takuto Hirakawa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Takuto Hirakawa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Takuto Hirakawa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Takuto Hirakawa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2022 yılında Toin Univ.

Takuto Hirakawa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Takuto Hirakawa şuan Toin University of Yokohama takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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