Takuto İnui kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Takuto İnui Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Takuto İnui adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Takuto İnui Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Takuto İnui 26 Şubat 2001 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 乾 巧人 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Takuto İnui Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Kansai University futbol takımında oynamaktadır. Kansai University takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Takuto İnui'nin Kansai University ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Takuto İnui Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Takuto İnui futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Şubat 2022 yılında Kansai Univ.
Takuto İnui Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Takuto İnui şuan Kansai University takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.
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