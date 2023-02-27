Takuto Kato kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Takuto Kato Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Takuto Kato adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Takuto Kato Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Takuto Kato 9 Mayıs 1999 tarihinde ---, Saitama şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 加藤 匠人 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Takuto Kato Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Takuto Kato, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kashiwa Reysol futbol takımında oynamaktadır. Kashiwa Reysol takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Takuto Kato'nin Kashiwa Reysol ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Takuto Kato Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Takuto Kato isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Takuto Kato Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Takuto Kato futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2018 yılında Tsukuba Univ.

22 Haziran 2021 yılında Kashiwa Reysol

31 Ocak 2022 yılında Tsukuba Univ.

1 Şubat 2022 yılında Kashiwa Reysol

Takuto Kato Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Takuto Kato şuan Kashiwa Reysol takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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