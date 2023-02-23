Takuto Oshima kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Takuto Oshima Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Takuto Oshima adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Takuto Oshima Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Takuto Oshima 1 Haziran 1998 tarihinde Hirakata, Osaka şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 大島 拓登 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Takuto Oshima Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cracovia futbol takımında oynamaktadır. Cracovia takımına 12 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Takuto Oshima'nin Cracovia ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Takuto Oshima Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Takuto Oshima isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 650 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Takuto Oshima Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Takuto Oshima futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2017 yılında Fukuoka Univ.

1 Mart 2019 yılında FC Osaka

21 Eylül 2019 yılında FC Awaji-shima

1 Şubat 2020 yılında Kulüpsüz

4 Ağustos 2020 yılında Zupcany

25 Ocak 2021 yılında Michalovce

30 Haziran 2021 yılında Zupcany

7 Temmuz 2021 yılında Michalovce

12 Temmuz 2022 yılında Cracovia

Takuto Oshima Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Takuto Oshima şuan Cracovia takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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