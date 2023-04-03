Takuto Shirai kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Takuto Shirai Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Takuto Shirai adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Takuto Shirai Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Takuto Shirai 22 Nisan 2005 tarihinde doğmuştur. Japonya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Takuto Shirai Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Hokkaido Consadole Sapporo U18 futbol takımında oynamaktadır. Hokkaido Consadole Sapporo U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Takuto Shirai'nin Hokkaido Consadole Sapporo U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Takuto Shirai Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Takuto Shirai Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Takuto Shirai şuan Hokkaido Consadole Sapporo U18 takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.
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