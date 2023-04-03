Takuto Shirai kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Takuto Shirai Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Takuto Shirai kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Takuto Shirai ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.