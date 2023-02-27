Takuya Aoki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Takuya Aoki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Takuya Aoki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Takuya Aoki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Takuya Aoki 16 Eylül 1989 tarihinde Takasaki, Gunma şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 青木 拓矢 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Takuya Aoki Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Roberto Tukada yapmaktadır. Takuya Aoki, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Tokyo futbol takımında oynamaktadır. FC Tokyo takımına 9 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Takuya Aoki'nin FC Tokyo ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Takuya Aoki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Takuya Aoki isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.10 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Takuya Aoki Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Takuya Aoki futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2008 yılında Omiya Ardija

6 Ocak 2014 yılında Urawa Reds

9 Ocak 2021 yılında FC Tokyo

Takuya Aoki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Takuya Aoki şuan FC Tokyo takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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