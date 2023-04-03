Takuya İwanami kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Takuya İwanami Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Takuya İwanami adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Takuya İwanami Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Takuya İwanami 18 Haziran 1994 tarihinde Kobe, Hyogo şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 岩波 拓也 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Takuya İwanami Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Roberto Tukada yapmaktadır. Takuya İwanami, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Urawa Red Diamonds futbol takımında oynamaktadır. Urawa Red Diamonds takımına 1 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Takuya İwanami'nin Urawa Red Diamonds ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Takuya İwanami Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/takuya_iwanami/

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Takuya İwanami Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Takuya İwanami isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.10 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.60 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Takuya İwanami Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Takuya İwanami futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Haziran 2012 yılında Vissel Kobe

1 Ocak 2018 yılında Urawa Reds

Takuya İwanami Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Takuya İwanami şuan Urawa Red Diamonds takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Takuya İwanami Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kobe FC, Vissel Kobe

Japonya U23 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Japonya A21 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

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