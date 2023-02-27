Takuya Kida kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Takuya Kida Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Takuya Kida adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Takuya Kida Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Takuya Kida 23 Ağustos 1994 tarihinde Yokohama, Kanagawa şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 喜田 拓也 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Takuya Kida Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SQUARE SPORTS JAPAN yapmaktadır. Takuya Kida, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Yokohama F. Marinos futbol takımında oynamaktadır. Yokohama F. Marinos takımına 1 Şubat 2013 tarihinde katılmıştır. Takuya Kida'nin Yokohama F. Marinos ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Takuya Kida Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/takuya_kida/

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Takuya Kida Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Takuya Kida isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.30 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Takuya Kida Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Takuya Kida futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2013 yılında Yokohama F. M.

Takuya Kida Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Takuya Kida şuan Yokohama F. Marinos takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Takuya Kida Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Japonya A21 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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