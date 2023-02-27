Takuya Ogiwara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Takuya Ogiwara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Takuya Ogiwara adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Takuya Ogiwara Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Takuya Ogiwara 23 Kasım 1999 tarihinde Kawagoe, Saitama şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 荻原 拓也 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Takuya Ogiwara Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NP&MR yapmaktadır. Takuya Ogiwara, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Urawa Red Diamonds futbol takımında oynamaktadır. Urawa Red Diamonds takımına 1 Şubat 2018 tarihinde katılmıştır. Takuya Ogiwara'nin Urawa Red Diamonds ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Takuya Ogiwara Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Hamster10Lefty

http://www.instagram.com/Lefty_hamster26/

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Takuya Ogiwara Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Takuya Ogiwara isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 650 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

Takuya Ogiwara Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Takuya Ogiwara futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2018 yılında Urawa Reds

13 Ağustos 2020 yılında Albirex Niigata

31 Ocak 2021 yılında Urawa Reds

1 Şubat 2021 yılında Kyoto Sanga

31 Ocak 2023 yılında Urawa Reds

Takuya Ogiwara Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Takuya Ogiwara şuan Urawa Red Diamonds takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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