Takuya Okamoto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Takuya Okamoto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Takuya Okamoto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Takuya Okamoto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Takuya Okamoto 18 Haziran 1992 tarihinde Saitama, Saitama şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 岡本 拓也 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Takuya Okamoto Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Universal Sports Japan Ltd, yapmaktadır. Takuya Okamoto, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shonan Bellmare futbol takımında oynamaktadır. Shonan Bellmare takımına 1 Şubat 2019 tarihinde katılmıştır. Takuya Okamoto'nin Shonan Bellmare ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Takuya Okamoto Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Takuya Okamoto isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Takuya Okamoto Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Takuya Okamoto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2011 yılında Urawa Reds

13 Ağustos 2013 yılında V-V. Nagasaki

31 Ocak 2015 yılında Urawa Reds

1 Şubat 2016 yılında Shonan Bellmare

31 Ocak 2019 yılında Urawa Reds

1 Şubat 2019 yılında Shonan Bellmare

Takuya Okamoto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Takuya Okamoto şuan Shonan Bellmare takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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