Takuya Shigehiro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Takuya Shigehiro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Takuya Shigehiro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Takuya Shigehiro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Takuya Shigehiro 5 Mayıs 1995 tarihinde Miyoshi, Hiroshima şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 重廣 卓也 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Takuya Shigehiro Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NP&MR yapmaktadır. Takuya Shigehiro, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nagoya Grampus futbol takımında oynamaktadır. Nagoya Grampus takımına 11 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Takuya Shigehiro'nin Nagoya Grampus ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Takuya Shigehiro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Takuya Shigehiro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Takuya Shigehiro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Takuya Shigehiro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2014 yılında Hannan Univ.

30 Ağustos 2017 yılında Kyoto Sanga

31 Ocak 2018 yılında Hannan Univ.

1 Şubat 2018 yılında Kyoto Sanga

4 Ocak 2020 yılında Avispa Fukuoka

11 Temmuz 2022 yılında Nagoya Grampus

Takuya Shigehiro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Takuya Shigehiro şuan Nagoya Grampus takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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