Takuya Uchida kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Takuya Uchida Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Takuya Uchida adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Takuya Uchida Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Takuya Uchida 2 Haziran 1998 tarihinde ---, Chiba şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 内田 宅哉 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Takuya Uchida Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Base Ltd yapmaktadır. Takuya Uchida, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nagoya Grampus futbol takımında oynamaktadır. Nagoya Grampus takımına 28 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Takuya Uchida'nin Nagoya Grampus ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Takuya Uchida Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Takuya Uchida isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Takuya Uchida Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Takuya Uchida futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2017 yılında FC Tokyo

28 Mart 2022 yılında Nagoya Grampus

31 Ocak 2024 yılında FC Tokyo

Takuya Uchida Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Takuya Uchida şuan Nagoya Grampus takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

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