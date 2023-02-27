Takuya Wada kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Takuya Wada Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Takuya Wada adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Takuya Wada Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Takuya Wada 28 Temmuz 1990 tarihinde ---, Kanagawa şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 和田 拓也 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Takuya Wada Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Takuya Wada, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Yokohama FC futbol takımında oynamaktadır. Yokohama FC takımına 9 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Takuya Wada'nin Yokohama FC ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Takuya Wada Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/takuyawada33/

Takuya Wada Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Takuya Wada isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 850 Bin € kadar çıkmıştır.

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Takuya Wada Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Takuya Wada futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2009 yılında Tokyo Verdy

5 Ocak 2013 yılında Vegalta Sendai

11 Ağustos 2013 yılında Omiya Ardija

1 Ocak 2018 yılında Sanf. Hiroshima

22 Mart 2019 yılında Yokohama F. M.

31 Ocak 2020 yılında Sanf. Hiroshima

1 Şubat 2020 yılında Yokohama F. M.

9 Ocak 2022 yılında Yokohama FC

Takuya Wada Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Takuya Wada şuan Yokohama FC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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