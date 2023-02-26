Tal Kahila kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tal Kahila Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tal Kahila adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tal Kahila Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tal Kahila 26 Haziran 1992 tarihinde Jerusalem şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. İsrail,Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da טל כחילה şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tal Kahila Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Tal Kahila, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sekzia Ness Ziona futbol takımında oynamaktadır. Sekzia Ness Ziona takımına 29 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Tal Kahila'nin Sekzia Ness Ziona ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tal Kahila Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tal Kahila isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tal Kahila Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tal Kahila futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında B. Jerusalem

2 Şubat 2017 yılında Bnei Yehuda

30 Haziran 2017 yılında B. Jerusalem

3 Temmuz 2019 yılında Atromitos Athen

21 Ağustos 2020 yılında Kulüpsüz

3 Kasım 2020 yılında Hapoel Hadera

29 Ağustos 2021 yılında Ness Ziona

Tal Kahila Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tal Kahila şuan Sekzia Ness Ziona takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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