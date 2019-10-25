Talas Belediyesi Kışa Hazırlanıyor
Talas Belediyesi, kışın yollarda oluşabilecek don ve buzlanmaya karşı yol güvenliğini sağlamak amacıyla 2 bin ton göl tuzu alımı ihalesi yaptı.
Talas Belediyesi, kışın yollarda oluşabilecek don ve buzlanmaya karşı yol güvenliğini sağlamak amacıyla 2 bin ton göl tuzu alımı ihalesi yaptı.
Belediye Konferans Salonu'nda 5 firmanın katılımıyla gerçekleşen ihaleyi Santuz Madencilik firması kazandı.
İhaleye giren firmalar ve verdikleri teklifler şöyle oluştu:
Santuz Madencilik 229 bin TL
Çınar Tuz 270 bin TL
Muen İnşaat 279 bin TL
Koyuncu Nakliye 284 bin TL
Safbir Tuz 350 bin TL
Kaynak: İHA
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