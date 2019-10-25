Talas Belediyesi Kışa Hazırlanıyor

Talas Belediyesi, kışın yollarda oluşabilecek don ve buzlanmaya karşı yol güvenliğini sağlamak amacıyla 2 bin ton göl tuzu alımı ihalesi yaptı.

Belediye Konferans Salonu'nda 5 firmanın katılımıyla gerçekleşen ihaleyi Santuz Madencilik firması kazandı.

İhaleye giren firmalar ve verdikleri teklifler şöyle oluştu:

Santuz Madencilik 229 bin TL

Çınar Tuz 270 bin TL

Muen İnşaat 279 bin TL

Koyuncu Nakliye 284 bin TL

Safbir Tuz 350 bin TL

Kaynak: İHA