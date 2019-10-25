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Talas Belediyesi Kışa Hazırlanıyor

Talas Belediyesi, kışın yollarda oluşabilecek don ve buzlanmaya karşı yol güvenliğini sağlamak amacıyla 2 bin ton göl tuzu alımı ihalesi yaptı.

Talas Belediyesi Kışa Hazırlanıyor

Talas Belediyesi, kışın yollarda oluşabilecek don ve buzlanmaya karşı yol güvenliğini sağlamak amacıyla 2 bin ton göl tuzu alımı ihalesi yaptı.

Belediye Konferans Salonu'nda 5 firmanın katılımıyla gerçekleşen ihaleyi Santuz Madencilik firması kazandı.

İhaleye giren firmalar ve verdikleri teklifler şöyle oluştu:

Santuz Madencilik 229 bin TL

Çınar Tuz 270 bin TL

Muen İnşaat 279 bin TL

Koyuncu Nakliye 284 bin TL

Safbir Tuz 350 bin TL

Talas Belediyesi Kışa Hazırlanıyor

Talas Belediyesi Kışa Hazırlanıyor

Kaynak: İHA

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